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إجراء 711 قسطرة قلبية و35 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

إجراء 711 قسطرة قلبية و35 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر
http://almnatiq.net/?p=927129
المناطق - عرعر/

قالت صحة الحدود الشمالية إن مركز الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد لطب وجراحة القلب في عرعر قدّم خدماته لأكثر من 15 ألف مستفيد ،وذلك خلال فترة ال9 أشهر من العام الحالي.

وبلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 7922 مراجعا كما تم تنويم عدد 790مريضا خلال نفس الفترة وتم استقبال المرضى المحولين من مستشفيات منطقة الحدود الشمالية والجوف وعددهم 651 مريضاً ومريضة .

وأضافت أنه تم عمل 6133 أشعة متنوعة, كما تم إجراء 711 عملية قسطرة قلبية و35 عملية قلب مفتوح .

يذكر أن صحة الحدود الشمالية يوجد فيها 10 مراكز طبية متخصصة ( مركزا للقلب ، 3 للسكري ، 3 للكلى ، 3 للاسنان ) إضافة إلى 11 مستشفى تبلغ سعتها السريرية 1410 أسرة ، وتتوفر فيها العديد من التخصصات الطبية الدقيقة مثل جراحة المخ والأعصاب وجراحة القلب وجراحة البدانة وكذلك المناظير والأورام وغيرها ، كما يوجد فيها 45 مركزاً للرعاية الصحية الأولية .

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