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وزارة التعليم : اختبارات الفصل الاول لمدارس ” الكبار ” حضورياً

وزارة التعليم : اختبارات الفصل الاول لمدارس ” الكبار ” حضورياً
http://almnatiq.net/?p=927145
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة التعليم ممثلة بالإدارة العامة للتعليم المستمر أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لعام 1442هـ “الكبار” سيكون حضوريًّا لجميع المراحل الدراسية، مع تطبيق البروتوكولات الصحية الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة الجميع.

وبحسب التعميم الذي حصلت عليه “سبق”، قالت إدارة التعليم المستمر بوزارة التعليم: “على جميع إدارات التعليم تفعيل لجان الاختبارات للفصل الدراسي الأول، والتعامل ماليًّا وفق ما ورد في الدليل التنظيمي لتعليم الكبار، على أن يكون اختبار الفصل الدراسي الأول حضوريًّا لجميع المراحل، وأن تُحتسب درجة الاختبار للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة من 50 درجة، والمرحلة الثانوية (نظام المقررات) من ۱۰۰ درجة، مع تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا”.

وأوضحت الإدارة العامة للتعليم المستمر أنه سيتم تشكيل لجان لمتابعة المهام المتعلقة بالاختبارات في مدارس تعليم الكبار “بنين وبنات”، على أن يكون تكليفهم ثلاثة أسابيع، يبدأ من يوم الأحد القادم الموافق 21 ربيع الآخر 1442 حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 جمادى الأولى.

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