أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يومها الوطني.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.

وأعرب سموه خلال الاتصال عن تهنئته باليوم الوطني لحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق, منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وتميزها في العديد من المجالات.