احدث الأخبار

تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
 لأكاديمية السعودية الرقمية تطلق “معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية”
أبرز المواد
 الحكومة الأفغانية و”طالبان” تبرمان أول اتفاقية خطية منذ نحو عقدين
أبرز المواد
 ثلاث عمليات قسطرة قلبية ناجحة لأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في أسبوع
منطقة جازان
 “هدف”: مبالغ دعم برامج التوظيف والتدريب خلال شهر نوفمبر تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج “حافز”
منوعات
 أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني
منطقة الرياض
 وزارة التعليم : اختبارات الفصل الاول لمدارس ” الكبار ” حضورياً
أبرز المواد
 أحمد أبو الغيط: تركيا وإيران وإسرائيل لديها مصالح تريد تحقيقها في المنطقة العربية
أبرز المواد
 الإمارات.. إطلاق القمر الاصطناعي “عين الصقر” بنجاح إلى الفضاء
أبرز المواد
 أمطار على مدينة عرعر
منطقة الحدود الشمالية
 ‎مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف ينفذ 177 جولة رقابية ويباشر 52 بلاغاً
منطقة الحدود الشمالية
 إجراء 711 قسطرة قلبية و35 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر
منطقة الحدود الشمالية
تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

أبرز المواد
لأكاديمية السعودية الرقمية تطلق “معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية”

لأكاديمية السعودية الرقمية تطلق “معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية”

أبرز المواد
الحكومة الأفغانية و”طالبان” تبرمان أول اتفاقية خطية منذ نحو عقدين

الحكومة الأفغانية و”طالبان” تبرمان أول اتفاقية خطية منذ نحو عقدين

أبرز المواد
ثلاث عمليات قسطرة قلبية ناجحة لأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في أسبوع

ثلاث عمليات قسطرة قلبية ناجحة لأطفال بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في أسبوع

منطقة جازان

تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
http://almnatiq.net/?p=927161
المناطق - واس

حسم التعادل الإيجابي 2-2، المباراة التي جمعت بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وبادر الاتحاد بالتسجيل بواسطة لاعبه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 11 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1 – 0.
ورفع رومارينيو رصيده في البطولة لـ6 أهداف، في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة.
ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل فريق الشباب هدفين وتقدم بواسطة كل من كريستيان جوانكا وإيجور فيسكي في الدقيقتين 49 و79.
وحصل الشباب على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن إيفر بانيغا فشل في التسجيل لفريقه.
وقبل نهاية المباراة أدرك الاتحاد التعادل عن طريق اللاعب جاري رودريجيز في الدقيقة 81.
وتقام مباراة العودة بمدينة جدة في ضيافة نادي الاتحاد يوم 4 يناير المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى الدور النهائي.
يذكر أن الإسماعيلي المصري يلاقي الرجاء المغربي يوم 11 يناير المقبل، في إياب نصف النهائي، بعد أن حسم الذهاب لصالحه بالفوز 1 – 0.

روابط ذات صلة

لأكاديمية السعودية الرقمية تطلق “معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية”

لأكاديمية السعودية الرقمية تطلق “معسكر همة لإدارة المنتجات الرقمية”
الحكومة الأفغانية و”طالبان” تبرمان أول اتفاقية خطية منذ نحو عقدين

الحكومة الأفغانية و”طالبان” تبرمان أول اتفاقية خطية منذ نحو عقدين
وزارة التعليم : اختبارات الفصل الاول لمدارس ” الكبار ” حضورياً

وزارة التعليم : اختبارات الفصل الاول لمدارس ” الكبار ” حضورياً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*