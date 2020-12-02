تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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حسم التعادل الإيجابي 2-2، المباراة التي جمعت بين فريقي الشباب والاتحاد السعوديين، في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وبادر الاتحاد بالتسجيل بواسطة لاعبه البرازيلي رومارينيو في الدقيقة 11 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه 1 – 0.

ورفع رومارينيو رصيده في البطولة لـ6 أهداف، في صدارة جدول ترتيب هدافي المسابقة.

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل فريق الشباب هدفين وتقدم بواسطة كل من كريستيان جوانكا وإيجور فيسكي في الدقيقتين 49 و79.

وحصل الشباب على ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفيديو، لكن إيفر بانيغا فشل في التسجيل لفريقه.

وقبل نهاية المباراة أدرك الاتحاد التعادل عن طريق اللاعب جاري رودريجيز في الدقيقة 81.

وتقام مباراة العودة بمدينة جدة في ضيافة نادي الاتحاد يوم 4 يناير المقبل، لحسم هوية المتأهل إلى الدور النهائي.

يذكر أن الإسماعيلي المصري يلاقي الرجاء المغربي يوم 11 يناير المقبل، في إياب نصف النهائي، بعد أن حسم الذهاب لصالحه بالفوز 1 – 0.