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ماكرون لساسة لبنان: حكومة جديدة مقابل المساعدات

ماكرون لساسة لبنان: حكومة جديدة مقابل المساعدات
http://almnatiq.net/?p=927164
المناطق - وكالات

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، الساسة اللبنانيين إلى تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات في البلاد، وإلا لن يحصل لبنان على مساعدات دولية.

وقال ماكرون الذي يستضيف مؤتمرا لتقديم المساعدات للبنان، بعد 4 أشهر من الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، إنه سيعود إلى لبنان في ديسمبر “للضغط على الطبقة السياسية”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان”.

وقبيل انعقاد مؤتمر المساعدات، قالت الرئاسة الفرنسية إنه لم تنفذ أي إجراءات بموجب خارطة الطريق الفرنسية المقترحة لمساعدة لبنان على حل أزمته السياسية والاقتصادية، مشددة على أنه لن يتم تقديم دعم مالي دولي للبنان “حتى تشكيل حكومة”.

وأكد مسؤول بالرئاسة الفرنسية أن القوى العالمية “ستواصل الضغط على الطبقة السياسية” في لبنان، لتنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلد من الأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها، والتي زادت بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في أغسطس الماضي.

وأضاف المسؤول أنه لم يتم إحراز “أي تقدم” فيما يتعلق بمراجعة حسابات مصرف لبنان المركزي، محذرا من أن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي “أصبح أكثر إلحاحا” من أي وقت مضى.

واستطرد بالقول: “ما لدينا من معلومات يفيد بأن الوضع يزداد سوءا ويتجه نحو مشاكل أسوأ، وهذا يزيد من أهمية إجراء تدقيق حقيقي (في حسابات المصرف المركزي)”.

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