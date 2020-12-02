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الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية النكراء ضد المدنيين في تعز

الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية النكراء ضد المدنيين في تعز

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الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية النكراء ضد المدنيين في تعز

الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية النكراء ضد المدنيين في تعز
http://almnatiq.net/?p=927174

جددت الحكومة اليمنية مطالبتها المجتمع الدولي والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بالقيام بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في وقف الجرائم النكراء لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين في محافظة تعز، والضغط عليها لرفع الحصار عن المحافظة تنفيذاً لبنود اتفاق ستوكهولم.
جاء هذا في تصريح لوزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) ، وأدان فيه استمرار قصف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنازل المدنيين في أحياء المفتش بعصيفرة والبعرارة وجبل جرة والاربعين بمدينة تعز.
وقال المسؤول اليمني: إن استمرار الميليشيا المتمردة في قصف الأحياء المكتظة بالسكان في مدينة تعز بشكل عشوائي وقتل المدنيين من النساء والأطفال بدم بارد، إلى جانب الحصار الذي تفرضه على المدينة منذ خمسة أعوام يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية.

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