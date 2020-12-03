النصر في ضيافة أبها .. والهلال يستضيف الفتح في ختام الجولة السادسة

تستكمل منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد، بمباراتين.

في المباراة الأولى يستضيف فريق أبها فريق النصر عند الساعة 3:35 عصرا ، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.

ويحتل أبها المركز 14 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يحتل النصر المركز 15 في الترتيب بـ 3 نقاط.

وفي المباراة الثانية يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ 13 نقطة فريق الفتح صاحب المركز الرابع بـ 10 نقاط على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساء.