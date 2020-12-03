تستكمل منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد، بمباراتين.
في المباراة الأولى يستضيف فريق أبها فريق النصر عند الساعة 3:35 عصرا ، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة.
ويحتل أبها المركز 14 في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يحتل النصر المركز 15 في الترتيب بـ 3 نقاط.
وفي المباراة الثانية يستضيف الهلال صاحب المركز الأول بـ 13 نقطة فريق الفتح صاحب المركز الرابع بـ 10 نقاط على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض عند الساعة 5:40 مساء.
النصر في ضيافة أبها .. والهلال يستضيف الفتح في ختام الجولة السادسة
تستكمل منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم غد، بمباراتين.
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