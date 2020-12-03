بسبب مارادونا… تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو

غرمت لجنة المسابقات في الاتحاد اللاعب الأرجنتيني لتصرفه بعد إحراز هدف لصالح برشلونة الذي فاز بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني الأحد.

بعد ركلة من خارج منطقة الجزاء، خلع ميسي قميص برشلونة ليكشف تحته عن قميص مارادونا. ثم أرسل ميسي قبلة بيديه الاثنتين إلى السماء فيما نظر لأعلى.

بعد المباراة، نشر ميسي صورة لتحيته إلى جوار صورة قديمة لمارادونا مرتديا القميص نفسه، وكتب “وداعا، دييغو،” بالإسبانية. توفي مارادونا الأسبوع الماضي عن ستين عاما.

رفض الاتحاد أيضا إلغاء الإنذار الذي وجه لميسي بسبب خلعه قميصه، وغرم ناديه برشلونة 180 يورو.

ويمكن لميسي وللنادي الطعن على القرارين.