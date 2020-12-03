احدث الأخبار

علماء روس يطورون أنابيب “بوليمير” تدعم جسم الإنسان وتوسع الشرايين وتتحلل في الأنسجة
أبرز المواد
 بسبب مارادونا… تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو
أبرز المواد
 انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء
أبرز المواد
 “التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت أثاثاً منزلياً مغشوشاً على أنه جديد
أبرز المواد
 النصر في ضيافة أبها .. والهلال يستضيف الفتح في ختام الجولة السادسة
أبرز المواد
 مطار الملك عبد العزيز بجدة يحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات
أبرز المواد
 أرامكو تعلن عن حدوث عطل في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية تطالب بإيقاف جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية النكراء ضد المدنيين في تعز
أبرز المواد
 بافقيه: نعمل على توظيف فائض عقارات الدولة بطرحها كفرص استثمارية
أبرز المواد
 وزير التعليم: النشاط الكشفي يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية ونشر السلام
أبرز المواد
 ماكرون لساسة لبنان: حكومة جديدة مقابل المساعدات
أبرز المواد
 تعادل الشباب والاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
أبرز المواد
علماء روس يطورون أنابيب “بوليمير” تدعم جسم الإنسان وتوسع الشرايين وتتحلل في الأنسجة

علماء روس يطورون أنابيب “بوليمير” تدعم جسم الإنسان وتوسع الشرايين وتتحلل في الأنسجة

أبرز المواد
بسبب مارادونا… تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو

بسبب مارادونا… تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو

أبرز المواد
انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء

انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء

أبرز المواد
“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت أثاثاً منزلياً مغشوشاً على أنه جديد

“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت أثاثاً منزلياً مغشوشاً على أنه جديد

أبرز المواد

بسبب مارادونا… تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو

بسبب مارادونا… تغريم ميسي وبرشلونة 780 يورو
http://almnatiq.net/?p=927187

غرمت لجنة المسابقات في الاتحاد اللاعب الأرجنتيني لتصرفه بعد إحراز هدف لصالح برشلونة الذي فاز بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام أوساسونا في الدوري الإسباني الأحد.

بعد ركلة من خارج منطقة الجزاء، خلع ميسي قميص برشلونة ليكشف تحته عن قميص مارادونا. ثم أرسل ميسي قبلة بيديه الاثنتين إلى السماء فيما نظر لأعلى.

بعد المباراة، نشر ميسي صورة لتحيته إلى جوار صورة قديمة لمارادونا مرتديا القميص نفسه، وكتب “وداعا، دييغو،” بالإسبانية. توفي مارادونا الأسبوع الماضي عن ستين عاما.

رفض الاتحاد أيضا إلغاء الإنذار الذي وجه لميسي بسبب خلعه قميصه، وغرم ناديه برشلونة 180 يورو.

ويمكن لميسي وللنادي الطعن على القرارين.

روابط ذات صلة

علماء روس يطورون أنابيب “بوليمير” تدعم جسم الإنسان وتوسع الشرايين وتتحلل في الأنسجة

علماء روس يطورون أنابيب “بوليمير” تدعم جسم الإنسان وتوسع الشرايين وتتحلل في الأنسجة
انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء

انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء
“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت أثاثاً منزلياً مغشوشاً على أنه جديد

“التجارة” تُشهِّر بمنشأة باعت أثاثاً منزلياً مغشوشاً على أنه جديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*