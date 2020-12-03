انفجار مخازن أسلحة للحوثيين بمطار صنعاء

المناطق - الرياض

أفادت مصادر يمنية، الأربعاء، بوقوع انفجار بمخازن أسلحة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية داخل مطار صنعاء الدولي.

وقالت المصادر إن “مطار صنعاء الدولي أصبح ثكنة عسكرية لميليشيات الحوثي وحقل تجارب للأسلحة النوعية”.

وتواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران التصعيد في اليمن، واستهداف المدنيين والمنشآت النفطية، حيث قالت المملكة في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، إن هذه الميليشيات، هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في مدينة جدة، وقع في الثالث والعشرين من نوفمبر.

ودعت في رسالتها إلى مجلس الأمن الدولي، إلى وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي، من جراء ممارسات ميليشيات الحوثي.