حاشية “ملكة النحل” تتسبب بفوضى عارمة في أحد المطارات أثناء ترحالها.. فيديو

تسبب سرب من النحل في حدوث فوضى عارمة في مطار “كولكاتا” الهندي، هذا الأسبوع، وشل حركة بعض الطائرات ليومين، وسبب تأخير رحلتين جويتين.

ظهر سرب كبير من النحل لأول مرة على جسد طائرة يوم الأحد الماضي، عندما توقفت لبعض الوقت في حظيرة الطائرات قبل صعود الركاب على متنها وتعبئة الأمتعة.

وقامت فرق الإطفاء في المطار الهندي بالتدخل لرش الطائرة بالمياه بعد أن تسبب سرب النحل بمنع الطاقم والمسافرين من الدخول إلى الطائرة، ما تسبب في تأخير الرحلة لعدة ساعات لحين حل المشكلة.

لكن العاملين في المطار صدموا في اليوم التالي بظهور السرب للمرة الثانية لكن على طائرة أخرى، حيث منع عمال إفراغ الأمتعة من العمل وتسبب بمشكلة كبيرة ما استدعى فرق الإطفاء للتدخل، وتسبب أيضا في تأخر الرحلة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قال متحدث باسم شركة الطيران، إن النحل ظهر لأول مرة في حوالي الساعة الرابعة مساء يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، وكان يتجمع على جانب طائرة “فيسراتا” متجهة إلى دلهي.

وفي اليوم التالي، اجتاح قطيع النحل رحلة كان من المقرر أن تغادر إلى مطار بورت بلير حوالي الساعة 10:30 صباحًا.