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مصادر من داخل ريال مدريد تكشف “مصير زيدان”

مصادر من داخل ريال مدريد تكشف “مصير زيدان”
http://almnatiq.net/?p=927203
المناطق - وكالات

يجتمع مجلس إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، الأربعاء، لإقرار ميزانية الموسم 2020-2021، فهل يكون تحديد مستقبل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مع “المرينغي” على أجندة هذا الاجتماع المهم؟.

رغم النتائج السلبية لزيدان هذا الموسم مع ريال مدريد، فإن رئاسة النادي الملكي لا تفكر باستبداله، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية نقلا عن مصادر في الفريق.

وحسبما ذكرت “آس”، فإن مجلس إدارة “المرينغي” يجتمع الأربعاء لإقرار حسابات الموسم الماضي، وميزانية الموسم الجاري، دون أن تكون مسألة الاستغناء عن خدمات زيدان مدرجة على أجندة الاجتماع.

ونقلت الصحيفة عن مصدر، وصفته بأنه من الخزينة المالية العليا لنادي ريال مدريد، قوله إن “اسم زيدان لم يظهر على جدول الأعمال.. لن يشكك فيه النادي ولم يشكك فيه أبدا”.

وفيما يتعلق بالشكوك التي تحوم حول مستقبل زيدان مع الريال في أعقاب تراجع مستوى النادي هذا الموسم، أوضحت المصادر: “في ريال مدريد لا يجب أن نتحدث عن زيدان، فهو المدرب الذي قدم لنا الكثير. إنه جزء من تاريخ هذا النادي”.

وأكد المصدر أن مجلس الإدارة الذي اجتمع قبل أسبوعين، شدد على أنه “لن يناقش الأمور المتعلقة بزيدان لأنه غير قابل للمساس”.

وأوضح أن الإدارة في نادي العاصمة الإسبانية لا تلوم زيدان على النتائج التي أحرزت هذا الموسم، إذ ترجع ذلك إلى أن زيدان يستحق الاحترام الذي لا يعطيه البعض له، فضلا عن الإصابات التي تعرض لها لاعبون رئيسيون أمثال هازارد وكارفاخال وراموس وفالفيردي.، إلى جانب تفشي فيروس كورونا المستجد بين أعضاء الفريق (11 حالة إيجابية مسجلة بـكوفيد-19 في الفريق هذا الموسم).

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