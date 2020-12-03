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فيديو “الاختراع الجنوني”.. يصنع قارب صيد من خزان بلاستيكي

فيديو “الاختراع الجنوني”.. يصنع قارب صيد من خزان بلاستيكي
http://almnatiq.net/?p=927217
المناطق - وكالات

حظي فيديو نشره صياد على مواقع التواصل الاجتماعي بإشادة كبيرة، وذلك بعدما أظهر المقطع الرجل وهو يصطاد السمك على متن قارب صنعه من خزان ماء بلاستيكي، وزوّده بمحرك.

وثبّت الصياد الذي قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إنه كان يبحر في المياه الأسترالية، ثلاث صنارات على قاربه العائم، الذي كان يوجهه مستخدما محركا ثبّته في الجزء الخلفي للقارب على منصة خشبية.

واستخدم الصياد في صناعة جسم القارب خزانا بلاستيكيا يتسع لألف ليتر ويستعمل في نقل السوائل وتخزينها، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وعلق كثيرون على الفيديو مبدين إعجابهم بالفكرة وبروح الابتكار التي يتمتع بها الشخص الذي صمم القارب، لافتين إلى ضرورة الاستفادة من تجربته في تحويل الأشياء القديمة والمهملة لمنتجات مفيدة.

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