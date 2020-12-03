احدث الأخبار

وفيات فرنسا بفيروس كورونا تقترب من الـ 54 ألفا
أبرز المواد
 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري
أبرز المواد
 الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 211.7 مليار ريال
منوعات
 هل يزيد “الصمام” من فعالية كمامتك؟.. منظمة الصحة تحسم الجدل
أبرز المواد
 الخبر الرائع.. كم تبقى أعراض لقاح كورونا “الجانبية” بالجسم؟
أبرز المواد
 الماء السائل نوعان.. دراسة سويدية تكشف “الحقيقة المذهلة”
أبرز المواد
 بعد مخاوف بشأن تخزين لقاح كورونا.. فايزر تكشف “الحل المبتكر”
أبرز المواد
 فيديو “الاختراع الجنوني”.. يصنع قارب صيد من خزان بلاستيكي
أبرز المواد
 الأرصاد: الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على عدة مناطق.. وتكون ضباب
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دأبها على ترسيخ نهج التعددية والدبلوماسية ومبادئ الاحترام المتبادل في علاقاتها الدولية
أبرز المواد
 القضاء يسترد 12 مليار ريال من مساهمات عقارية متعثرة 40 عاماً
أبرز المواد
 “عناد” الصقر الأسرع في مهرجان الملك عبد العزيز بين أكثر من 200 حر قرناس
منوعات
وفيات فرنسا بفيروس كورونا تقترب من الـ 54 ألفا

وفيات فرنسا بفيروس كورونا تقترب من الـ 54 ألفا

أبرز المواد
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري

أبرز المواد
الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 211.7 مليار ريال

الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 211.7 مليار ريال

منوعات
هل يزيد “الصمام” من فعالية كمامتك؟.. منظمة الصحة تحسم الجدل

هل يزيد “الصمام” من فعالية كمامتك؟.. منظمة الصحة تحسم الجدل

أبرز المواد

الماء السائل نوعان.. دراسة سويدية تكشف “الحقيقة المذهلة”

الماء السائل نوعان.. دراسة سويدية تكشف “الحقيقة المذهلة”
http://almnatiq.net/?p=927219
المناطق - وكالات

تمكنت دراسة سويدية حديثة، من رصد تحول الماء السائل من حالة إلى أخرى، عندما تختلف الظروف المحيطة به، وهو ما يكشفُ حقيقة جديدة “مذهلة” عن العنصر الأكثر أهمية وحيوية في نشوء الحياة على كوكب الأرض.

وأجرى باحثون في جامعة استوكهولم، دراسة بأشعة الليزر لأجل رصد حالتين اثنتين لما يكون عليه الماء السائل، بحسب موقع “ديايلي ساينس”.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة “ساينس” العلمية المرموقة، فإن سائلي الماء اللذين جرى رصدهما معا، يتشكلان معا من جزيئات”H20″.

وبرز سائلا الماء بشكل واضح، واتضح الفرق بينهما، عندما كانت حرارتهما في حدود 63 درجة مئوية تحت الصفر.

وأوردت الدراسة، أن هذين السائلين من الماء موجودان فعلا، أما الفرق بينهما فيكمن في درجة الضغط وفارق في الكثافة يقارب 20 في المئة.

وشرح الباحثون أنه عند تغيير مستوى الضغط قبل أن يتجمد الماء، لوحظ أن الماء يتحول من حالة إلى أخرى.

ويقول علماء إن الماء الذي يعد عنصرا أساسيا للحياة، يتصرف على نحو غريب عندما نقارنه بباقي الأشياء الأخرى على الأخرى.

والمقصود بهذا أن بعض عناصر الماء مثل الكثافة والحرارة والاستجابة للضغط، تختلف اختلافا تاما عن باقي السوائل التي نعرفها.

ويوصف الماء بـ”العنصر الشاذ”، أي غير السوي الذي لا يخضع للقاعدة، وربما هذا الأمر مفيد لنا، فلو كان الماء مثل باقي السوائل لما نشأت الحياة على الأرض.

وإزاء هذا الوضع، ظل الباحثون يتساءلون عن السبب الذي يجعل الماء مخالفا للسوائل الأخرى التي تتقاسم نقاطا كثيرة مشتركة فيما بينها.

وأوردت الدراسة، أن هذين السائلين ينفصلان عبر طبقة عازلة فيما بينهما، كما يحصل عندما يجري مزج الزيت والماء.

وتكشف عمليات التمثيل النظرية أن الماء الذي يخضع لدرجة تبريد متقدمة، يشهد انتقالا بين شكلين متفاوتا من الكثافة، لكن دراسة هذه النقلة بين الحالتين ليست بالأمر السهل على المستوى التجريبي، والسبب في هذا أنها تحدث في درجة شديدة من البرودة.

وعندما تكون البرودة في هذا المستوى المرتفع، فإن العملية التي تعرف بتبلور الجليد تجري بسرعة فائقة، وهذا الأمر لا يصب في صالح البحث العلمي.

ولهذا السبب لجأ الباحثون في السويد إلى أشعة ليزر متقدمة قادرة على رصد أفضل لتشكل البنيات، إضافة إلى الاستعانة بالنبضات تحت الحمراء، من أجل تسخين طبقات غير متبلورة من الثلج.

وأدى هذا التسخين إلى إفراز سائل ذي كثافة عالية، في مستويي ضغط متزايدين، وفي هذه المرحلة، حصل انتقال السائل من حالة إلى أخر، أي أن هناك سائلين اثنين من الماء.

وأوضح الباحث نيكولاس غيافومباتيستا، أن النظريات التي تتحدث عن سائلين اثنين من الماء موجودة منذ 30 سنة، لكن التأكد من هذا الأمر تجريبيا لم يكن سهلا، ولهذا السبب ظل اللغز محيرا لمدة طويلة.

روابط ذات صلة

وفيات فرنسا بفيروس كورونا تقترب من الـ 54 ألفا

وفيات فرنسا بفيروس كورونا تقترب من الـ 54 ألفا
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن القضية الفلسطينية والجولان السوري
الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 211.7 مليار ريال

الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 211.7 مليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*