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هل يزيد “الصمام” من فعالية كمامتك؟.. منظمة الصحة تحسم الجدل
http://almnatiq.net/?p=927221
المناطق - وكالات

حسمت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، الجدل المحيط بالكمامات المزودة بصمامات ومدى فعاليتها، موصية بعدم استخدامها، لتنضم بذلك إلى خبراء آخرين أوصوا بالابتعاد عن تلك الكمامات، لأنها تسمح بمرور النفس ولا تمنع العدوى.

وتعد التوصية هي أول مراجعة كاملة لتوجيهات منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة، بشأن الكمامات منذ عدة أشهر، وهو الإصدار الرابع منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي إطار توجيهات “استخدام الكمامة في سياق كوفيد-19” التي صدرت الثلاثاء، تقول منظمة الصحة العالمية إن “صمامات الزفير الموجودة بالكمامات غير مستحبة، لأنها تتجاوز وظيفة تنقية هواء الزفير”، وفقا لأسوشيتد برس.

وتنصح المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بالفعل بعدم استخدام الكمامات المزودة بصمامات الزفير.

ولفت تقرير نشرته مجلة “فيزكس أو فلويدس” إلى أنه في تلك الكمامات “يمرر عدد كبير من القطرات عبر صمام الزفير دون تنقيتها، مما يجعله غير فعال في وقف انتشار كوفيد-19، إذا كان الشخص الذي يرتدي القناع مصابا به”.

وخلص باحثون من جامعة فلوريدا، إلى أنه على الرغم من الراحة التي يوفرها كل من الدرع والقناع، فإن الأقنعة المصنوعة من قماش عالي الجودة أو الأقنعة الطبية ذات التصميم البسيط، تبقى الأفضل في المساعدة على منع انتشار الفيروس.

إلى جانب وضع الكمامات، تؤكد منظمة الصحة العالمية أيضا على ضرورة اتباع قواعد المسافة الآمنة وغسل اليدين.

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