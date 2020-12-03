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وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن 94 عاما

وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان عن 94 عاما
http://almnatiq.net/?p=927235
المناطق- وكالات

أكد قصر الإليزيه اليوم الأربعاء وفاة الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكار ديستان عن عمر يناهز 94 عاما.
وكان ديستان ، الذي قاد فرنسا من عام 1974 حتى 1981، قد نقل إلى المستشفى في الآونة الأخيرة،وهو معروف بقيادته عملية تحديث للمجتمع الفرنسي خلال رئاسته، والتي شملت السماح بالطلاق برضا الطرفين وتقنين الإجهاض، كما أنه كان أحد مهندسي الاندماج الأوروبي.
وانتخب جيسكار رئيسا وعمره 48 عاما، وسعى لتحرير الاقتصاد والتوجهات الاجتماعية، غير أنه خسر محاولة للفوز بولاية جديدة أمام الاشتراكي فرانسوا ميتران.

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