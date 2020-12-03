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صندوق تنمية الموارد: مبالغ دعم برامج التوظيف تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج “حافز”

صندوق تنمية الموارد: مبالغ دعم برامج التوظيف تتجاوز لأول مرة إعانة برنامج “حافز”
http://almnatiq.net/?p=927237
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، عن تجاوز إجمالي مبالغ دعم برامج التوظيف والتدريب المقدمة للمستفيدين خلال شهر نوفمبر الماضي، لمبالغ الصرف على مستفيدي برنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز”، وذلك لأول مرة منذ إطلاق البرنامج عام 2011م، نتيجة لتطوير وتحسين برامج الدعم والتمكين التي يقدمها الصندوق، وارتفاع أعداد المستفيدين من برامج دعم التوظيف والتدريب المقدمة للمواطنين والمواطنات.
كما أسهم تمكين مستفيدي “حافز” وإلحاقهم بالفرص الوظيفية في سوق العمل عبر مشروع جدية الباحثين عن عمل في انخفاض أعداد مستفيدي البرنامج، وانتقالهم لفئة المدعومين في برامج دعم التوظيف والتدريب، بالإضافة إلى بدء الصندوق مطلع العام الحالي في تنفيذ إستراتيجيته الجديدة التي ترتكز على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل، وتهدف لتوطين الفرص الوظيفية في المنشآت، واستمرار تمكين وتأهيل أبناء وبنات الوطن.
وبلغ إجمالي مبالغ دعم التدريب والتوظيف خلال شهر نوفمبر الماضي 249 مليون ريال، متجاوزًا إجمالي مبالغ الصرف لبرنامج إعانة الباحثين عن عمل “حافز” البالغة 215 مليون ريال.
ويقدم الصندوق مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات؛ ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل “تمهير”، وبرنامج دعم النقل الموجه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب”.
وأكد الصندوق حرصه على دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

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