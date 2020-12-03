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الجيش اليمني يستعيد سلسلة جبلية إستراتيجية في شمالي غربي مأرب

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الجيش اليمني يستعيد سلسلة جبلية إستراتيجية في شمالي غربي مأرب

الجيش اليمني يستعيد سلسلة جبلية إستراتيجية في شمالي غربي مأرب
http://almnatiq.net/?p=927238
المناطق - وكالات

أعلن الجيش اليمني اليوم استعادته سلسلة جبلية إستراتيجية في شمالي غربي محافظة مأرب.
وقال قائد اللواء 22 مشاه في الجيش اليمني العميد عبده المخلافي: إن وحدات من اللواء استعادت السلسلة الجبلية المطلة على وادي السلام في أطراف مديرية رغوان إثر معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.
وأشار المخلافي في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) إلى مقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا الإرهابية وتدمير آليات قتالية تابعة لها.
وأكد قائد اللواء 22 مشاه في الجيش اليمني أن ميليشيا الحوثي باتت اليوم ضعيفة جداً وتتقهقر كل يوم، مشدداً على أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة وسيجري اجتثاث الميليشيا المدعومة من إيران واستعادة العاصمة صنعاء.

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