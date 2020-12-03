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الاستثمارات الأجنبية في الأسهم السعودية تقفز إلى مستوى تاريخي عند 211.7 مليار ريال

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سجل المستثمرون الأجانب في سوق الأسهم السعودية مشتريات صافية بنحو 19.3 مليار ريال خلال 11 شهرا من العام الجاري، متجاهلين تداعيات جائحة كورونا، بما يعكس ثقتهم بالاقتصاد والسوق السعودية.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية”، بلغت القيمة السوقية لملكية الأجانب في الأسهم السعودية بنهاية نوفمبر الماضي 211.7 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تاريخي لاستثماراتهم في السوق، تشكل 2.28 في المائة من قيمة السوق البالغة 9.3 تريليون ريال بنهاية الفترة ذاتها.
وجاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال 11 شهرا بعد إجمالي مشتريات 140.1 مليار ريال خلال الفترة المذكورة، مقابل مبيعات إجمالية 120.8 مليار ريال.
وبلغت مشترياتهم الصافية ملياري ريال خلال يناير الماضي مع تراجع السوق 1.7 في المائة، ثم مشتريات بقيمة 2.5 مليار ريال بعد انخفاض المؤشر 7.5 في المائة في فبراير.
بينما سجل المستثمرون الأجانب مبيعات صافية 3.4 مليار ريال في مارس مع نزول السوق 14.7 في المائة، ثم مشتريات صافية 1.6 مليار ريال في أبريل تزامنا مع ارتفاع السوق 9.3 في المائة خلال الشهر ذاته، ثم مشتريات صافية في مايو بقيمة 2.8 مليار ريال.
وسجلوا مشتريات صافية بنحو 4.9 مليار ريال في يونيو مع ارتفاع السوق بشكل طفيف 0.2 في المائة، ثم مشتريات بـ0.9 مليار ريال في يوليو مع صعود المؤشر 3.3 في المائة، و3.1 مليار ريال في أغسطس مع ارتفاع السوق 7 في المائة.

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