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1000 ريال غرامة قطع الأشجار والمزروعات في المرافق العامة

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1000 ريال غرامة قطع الأشجار والمزروعات في المرافق العامة

1000 ريال غرامة قطع الأشجار والمزروعات في المرافق العامة
http://almnatiq.net/?p=927261
المناطق - واس

أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة ضرورة المحافظة على الممتلكات العامة والأشجار والمزروعات بشتى أنواعها، متوعدةً مرتكبي المخالفات بالعقوبات التي تصل إلى 1000 ريال، مشيرة إلى تنفيذ حملات توعوية عديدة تستهدف الأهالي والزوار للمحافظة على نظافة الممتلكات العامة والمسطحات الخضراء من العبث وعدم قطع الأشجار وغيرها من السلوكيات الخاطئة.
وتسعى الأمانة إلى حماية تلك المرافق وتوعية الجميع بأهمية المحافظة عليها من خلال منع السلوكيات التي قد تتسبب في تشويه المنظر العام والوجه الحضاري؛ فضلاً عن التصدي لتلك السلوكيات من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية والارشادية؛ مبينةً أنه تم وضع العديد من الحلول لتلك الظواهر من أبرزها زيادة عدد اللوحات الإرشادية بالحدائق والمنتزهات العامة، والجولات الرقابية اليومية مع الجهات الأمنية.
وأكدت الأمانة استمرارها في برنامجها التوسعي بإنشاء العديد من الحدائق والساحات البلدية والمتنزهات العامة التي روعي فيها تكامل الخدمات وتلبية احتياجات مختلف الفئات العمرية وتوفير ألعاب أطفال وملاعب رياضية وممرات مشاة ومسارات مخصصة للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير دورات مياه ونقاط بيع تخدم رواد الحديقة، وذلك من خلال خطة عمل تأتي في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده المنطقة.

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