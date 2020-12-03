مصور أردني يثبت أن للشمس مشارق متعددة وليس مشرق واحد

المناطق-الرياض

قام أحد المصورين الأردنيين-لم تستطع الصحيفة العثور على أسمه- بتوثيق شروق الشمس على مدى شهور السنة الميلادية الاثني عشر.

ووفقا لما هو متداول قام المصوّر الأردنيّ بتوثيق شروق الشمس بالصور، من مكان ثابت بداية كل شهر ميلادي ولمدة سنة كاملة وكانت النتيجة أن لكل شهر مشرق خاص به.

هذا التوثيق يؤكد أن الشمس لها مشارق متعدّدة وليس مشرق وأحد مصداقاً لقوله تعالى : (رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق).