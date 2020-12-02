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«صحة بيشة» تستعد لإطلاق أكثر من50 مبادرة تطوعية تحت شعار «عطاء وطن»

«صحة بيشة» تستعد لإطلاق أكثر من50 مبادرة تطوعية تحت شعار «عطاء وطن»

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«صحة بيشة» تستعد لإطلاق أكثر من50 مبادرة تطوعية تحت شعار «عطاء وطن»

«صحة بيشة» تستعد لإطلاق أكثر من50 مبادرة تطوعية تحت شعار «عطاء وطن»
http://almnatiq.net/?p=927279

تستعد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة لإطلاق مبادرات تطوعية متنوعة بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي الموافق 5 ديسمبر من كل عام، والذي يصادف يوم السبت القادم بجميع المستشفيات والقطاعات، وتستهدف جميع أفراد المجتمع.

ويأتي ذلك تماشياً مع ما أطلقته وزارة الصحة عبر إدارة المشاركة المجتمعية في تحفيز التطوع، وتهدف هذه المبادرات إلى نشر ثقافة التطوع الصحي بين منسوبيها، من خلال قيام كل من مديرية الشؤون الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية بتنفيذ مبادرات تطوعية في اليوم العالمي للتطوع، ويشترك فيها قيادات المنشأة والعاملين فيها تحت شعار (عطاء وطن).

وتقوم المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة بيشة بمبادرات عديدة، منها العمل خارج أوقات الدوام الرسمي في العيادات الطبية لتقليص قوائم الانتظار، واستقبال الحالات الجديدة، ومنها برامج توعوية وثقافية، ومنها زيارات منزلية للتطعيم وقياس السكر والضغط ومعارض تثقيفية، وزيارات للدوائر الحكومية لتقديم الخدمات الصحية، وحملات للتبرع بالدم، دورات انعاش قلبي رئوي، قياس العلامات الحيوية بالمواقع العامة.

للتسجيل في منصة التطوع الصحي يرجى الدخول عبر الرابط المرفق

https://volunteer.srca.org.sa/#!/login

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