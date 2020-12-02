أمانة تبوك تشارك في احتفالات المملكة باليوم الوطني للإمارات الشقيقة

المناطق- تبوك:

تزين مبنى أمانة منطقة تبوك اليوم بألوان العلم الإماراتي مشاركةً ‏في احتفالات المملكة باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يصادف الثاني من ديسمبر 2020 .

وأكدت أمانة تبوك أنها وبتوجيه من أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ حريصة على الاحتفاء بمختلف المناسبات الوطنية وكذلك احتفالات الدول الشقيقة والصديقة التي تشارك فيها المملكة والتعبير عن الفرحة بالأعلام واللوحات والأضواء الاحتفالية .

يذكر أن أمانة تبوك تحرص دوماً على المشاركة في الفعاليات المختلفة والمناسبات وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية ودعم وخدمة المجتمع على كافة الأصعدة محليا ودولياً .