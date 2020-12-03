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“الزكاة والدخل”: 10 ديسمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر
http://almnatiq.net/?p=927285
المناطق - واس

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر نوفمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه العاشر من شهر ديسمبر الجاري.
وحثّت الهيئة المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، وذلك تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.
ودعت هيئة الزكاة والدخل المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (gazt.gov.sa).
وتُعَد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة التي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

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