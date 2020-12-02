عميد الكلية التقنية بنجران يكرم عضو هيئة التدريب “الصنبوح”

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كرم عميد الكلية التقنية بنجران محمد بن علي زبعان الصقري، عضو هيئة التدريب عبد الله بن مانع الصنبوح، بعد انتهاء فترة تكليفه رئيساً لقسم التقنية الكهربائية وأعرب لدى استقباله للصنبوح، في مكتبه، عن شكره وتقديره على ما قدمه طيلة فترة تكليفه متمنيًا له التوفيق والسداد، مؤكدا أن خدمة الوطن لا تنتهي عند حد ما.

من جهته، عبّر “الصبنوح” عن شكره لعميد الكلية ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريب بالقسم على ما لقيه من دعم كبير كان له الأثر في تحقيق العديد من الإنجازات في العملية التدريبية وأن ما يقدمه واجب في سبيل الوطن الذي يستحق بذل كل جهد وعطاء.