أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) – رجال – .
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .
بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) – رجال – .
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