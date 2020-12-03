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بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت

بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت

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بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت

بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت
http://almnatiq.net/?p=927294
المناطق - واس

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 برتب، (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي) – رجال – .
وأوضحت أن استقبال طلبات القبول يبدأ من بعد غد السبت الموافق 20 / 4 / 1442 هـ، حتى يوم الخميس الموافق 25 / 4 / 1442 هـ على الرابط التالي: https://jobs.sa .

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