احدث الأخبار

أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي
منطقة الحدود الشمالية
 بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت
أبرز المواد
 عميد الكلية التقنية بنجران يكرم عضو هيئة التدريب “الصنبوح”
منطقة نجران
 الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل”: 10 ديسمبر آخر يوم لتقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع عن شهر نوفمبر
أبرز المواد
 أمانة تبوك تشارك في احتفالات المملكة باليوم الوطني للإمارات الشقيقة
منطقة تبوك
 «صحة بيشة» تستعد لإطلاق أكثر من50 مبادرة تطوعية تحت شعار «عطاء وطن»
منطقة عسير
 مشروع قانون أمام الكونغرس لتصنيف “الإخوان” على قائمة الإرهاب
أبرز المواد
 السعودية تشارك في مؤتمر دعم لبنان.. وتؤكد ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي
أبرز المواد
 “المواصفات السعودية”: تسجيل 58 ألف منتج مسجل عبر منصة سابر خلال نوفمبر
أبرز المواد
 مصور أردني يثبت أن للشمس مشارق متعددة وليس مشرق واحد
أبرز المواد
 1000 ريال غرامة قطع الأشجار والمزروعات في المرافق العامة
أبرز المواد
أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي

أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي

منطقة الحدود الشمالية
بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت

بدء القبول والتسجيل للمركز الوطني للعمليات الأمنية برتب ( وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي) للرجال بعد غد السبت

أبرز المواد
عميد الكلية التقنية بنجران يكرم عضو هيئة التدريب “الصنبوح”

عميد الكلية التقنية بنجران يكرم عضو هيئة التدريب “الصنبوح”

منطقة نجران
الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

الديوان الملكي : وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

أبرز المواد

أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي

أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي
http://almnatiq.net/?p=927297
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة, إلكترونيا مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي “المامو غرام” بشعار ” لا تتردي نحن معك “، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ميساء بنت محمد السويلم وأعضاء الجمعية.
وتستهدف المبادرة تصحيح المعتقدات الخاطئة عن سرطان الثدي وتعزيز أهمية دور البيئة المحيطة للمرأة، إضافة إلى رفع وعي النساء بأهمية إجراء فحوصاتها ضمن أسلوب حياتها الصحي، وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي.
وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود التي تقوم بها الجمعية في تعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030، و تقديم المبادرات التوعوية لسرطان الثدي في إطار جهود الدولة – رعاها الله – في مجال التنمية الصحية، مؤكداً أهمية المبادرة الهادفة إلى لتعريف بمخاطر سرطان الثدي، من حيث الأسباب وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج.

روابط ذات صلة

أمطار على مدينة عرعر

أمطار على مدينة عرعر
‎مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف ينفذ 177 جولة رقابية ويباشر 52 بلاغاً

‎مكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف ينفذ 177 جولة رقابية ويباشر 52 بلاغاً
إجراء 711 قسطرة قلبية و35 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

إجراء 711 قسطرة قلبية و35 عملية قلب مفتوح في مركز القلب في عرعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*