أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في قاعة الاجتماعات بالإمارة, إلكترونيا مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي “المامو غرام” بشعار ” لا تتردي نحن معك “، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية ميساء بنت محمد السويلم وأعضاء الجمعية.

وتستهدف المبادرة تصحيح المعتقدات الخاطئة عن سرطان الثدي وتعزيز أهمية دور البيئة المحيطة للمرأة، إضافة إلى رفع وعي النساء بأهمية إجراء فحوصاتها ضمن أسلوب حياتها الصحي، وتشجيع النساء على إجراء الفحص المبكر لسرطان الثدي.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان الجهود التي تقوم بها الجمعية في تعزيز أنماط الحياة الصحية والتخفيف من عبء المرضى تماشياً مع مبادرات منظومة الصحة ورؤية 2030، و تقديم المبادرات التوعوية لسرطان الثدي في إطار جهود الدولة – رعاها الله – في مجال التنمية الصحية، مؤكداً أهمية المبادرة الهادفة إلى لتعريف بمخاطر سرطان الثدي، من حيث الأسباب وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج.