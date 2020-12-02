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الأكاديمية الوطنية توقع عقد شراكة مع جامعة الأمير محمد بن فهد لتدريب الطلاب الموهوبين

الأكاديمية الوطنية توقع عقد شراكة مع جامعة الأمير محمد بن فهد لتدريب الطلاب الموهوبين

المنطقة الشرقية
أمير الحدود الشمالية يدشن مبادرة جمعية حياة لسرطان الثدي للكشف المبكر باستخدام التصوير الإشعاعي

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الأكاديمية الوطنية توقع عقد شراكة مع جامعة الأمير محمد بن فهد لتدريب الطلاب الموهوبين

الأكاديمية الوطنية توقع عقد شراكة مع جامعة الأمير محمد بن فهد لتدريب الطلاب الموهوبين
http://almnatiq.net/?p=927300
المناطق - الدمام

وقعت جامعة الأمير محمد بن فهد ، اتفاقية تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات NIT  تنفذ الجامعة بموجبها برنامج إعدادي مكثف لمدة سنتين لتدريب الطلاب السعوديين في عدد من التخصصات الخاصة بمجال الأتصالات وتقنية المعلومات، حيث مثل الجامعة في هذا اللقاء عميد كلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ عمر بن جودت الموسى فيما مثل الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات رئيسها التنفيذي الأستاذ ماجد الغصاب.
وتعرف الوفد خلال هذه الزيارة كذلك على معالم الجامعة وأنظمتها الأكاديمية والتقنية كما تعرفوا كذلك الفصول الذكية للجامعة ومختبراتها خصوصاً المختبرات التي استحدثتها الجامعة مؤخراً وهي مختبر الروبوت ومختبر الأمن السيبراني وغيرها.

وأكد عميد كلية المجتمع بالجامعة والتعليم المستمر  الاستاذ عمر الموسى أن الجامعة تسخر جميع الإمكانات المادية والموارد البشرية لتقديم الخدمات التطويرية بأفضل وأحدث الوسائل التعليمية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج التدريبي يأتي امتدادا للبرامج التي قدمتها الجامعة لعدد من الشركات الكبرى بالمنطقة وفق أحدث المواصفات.
وبيّن الموسى أن البرنامج الذي صممته الجامعة وفق احتياجات الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات ينفذ في مقر مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بالدمام لمدة سنتين، ويتضمن تدريب الطلاب السعوديين حديثي التخرج على مهارات الحاسب الآلي في العمل ومهارات الأمن السيبراني ، وهندسة البرمجيات، وعلوم البيانات، وغيرها وذلك قبل انخراطهم في المجالات الوظيفية

الجدير بالذكر ان الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية عالمية الجودة تأسست بموجب اتفاق رباعي ضم كل من شركة أرامكو السعودية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمؤسسة العامة للتدريب القتني والمهني وتهدف إلى تنمية مواهب السعوديين في المجلات التقنية وزيادة فرصهم الوظيفية

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