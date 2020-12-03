أمير نجران يستقبل مدير شرطة المنطقة

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استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران في مكتبه اليوم، مدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، يرافقه مدير إدارة دوريات الأمن المقدم نواف الفقيه، بمناسبة تكليفه حديثًا.

وأشاد سموه بكفاءة رجال الأمن وتفانيهم في خدمة وطنهم .