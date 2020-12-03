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الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

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الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية
http://almnatiq.net/?p=927338
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (230) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358102) حالة، من بينها (4291) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (607) حالات حرجة.
كما سجلت (368) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (347881) حالة، وبلغ عدد الوفيات (5930)حالة، إضافة (11) حالة وفاة جديدة-رحمهم الله جميعًا-، فيما تم إجراء (42125) فحصًا مخبريًّا جديدًا.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. كما جدّدت التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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