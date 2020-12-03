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أمير منطقة جازان يكلف الدربشي مديرًا لادارة التشغيل و الصيانة بإمارة المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف الدربشي مديرًا لادارة التشغيل و الصيانة بإمارة المنطقة

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أمير منطقة جازان يكلف الدربشي مديرًا لادارة التشغيل و الصيانة بإمارة المنطقة

أمير منطقة جازان يكلف الدربشي مديرًا لادارة التشغيل و الصيانة بإمارة المنطقة
http://almnatiq.net/?p=927341
جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بتكليف الموظف محمد بن مفرح دربشي، مدير ادارة التشغيل والصيانة بالإمارة.
من جانبه رفع مدير التشغيل والصيانة محمد دربشي ، خالص شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان -حفظهما الله – على الثقة الكريمة بتكليفه مديرا لادارة التشغيل والصيانة بإمارة المنطقة ، والتي ستكون حافزاً لتحقيق التطلعات لما فيه مصلحة الجميع ، بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة ، داعياً الله عزوجل ، أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر – حفظهم الله- .

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