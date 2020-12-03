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الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة

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الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة

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http://almnatiq.net/?p=927344

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني من استمرار هطول الأمطار الرعدية – بمشيئة الله – ابتداء من يوم الجمعة 1442/4/19هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/21هـ , وذلك بناء على ما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وتشمل الأمطار أجزاء من مناطق ( الرياض ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان وحائل والقصيم ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية ) , وستكون أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء من هذه المناطق إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة ( المدينة المنورة ) بأمطار متوسطة ورياح نشطة وأيضا تتأثر منطقة ( الجوف ) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.
وأهابت المديرية العامة للدفاع المدني بالجميع إلى توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم. .

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