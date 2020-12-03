رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”

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أطلق معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ خلال اجتماعه أمس بمنسوبي الهيئة في مقرها بالرياض , مبادرة أفكار الترفيه.

ودعا آل الشيخ جميع المهتمين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها، وأن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة، وذلك من خلال إرسال مقطع فيديو إلى البريد الإلكتروني [email protected] ، معلنًا عن تقديم جائزة لأفضل 20 فكرة, منوهًا بالدور الكبير المناط بجميع منسوبي هيئة العامة للترفيه من خلال النهوض بالقطاع وجعل المملكة على خارطة الترفيه العالمية.

كما أكد معاليه أهمية تضافر الجهود والعمل على تقديم كل ما يخدم القطاع بالمملكة, والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع.