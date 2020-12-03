أمانة الشرقية: إنجاز مشاريع الوصول الشامل مطلع عام ٢٠٢١

حرصت أمانه المنطقة الشرقية على إنشاء عدد من المسارات والمنحدرات والمعابر والمواقف واشارات المشاة التفاعلية لذوي الإعاقة، وذلك سعياً منها لتمكين ذوي الإعاقة وتماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لأنسنة المدن والوصول الشامل وجعل المدن صديقة للإنسان وتعزيز البعد الإنساني في جميع مشروعاتها وجعلها أكثر جذبا لجميع فئات المجتمع، وتفعيل مبدأ الوصول الشامل عمليا على أرض الواقع في عدد من المناطق ذات الأهمية من حيث مركزية الموقع والكثافة السكانية تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة.

وذكر المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان في بيان صحافي: أن الأمانة خلال الفترة الماضية وضعت خطة متكاملة لتنفيذ مشاريع برنامج الوصول الشامل والمزمع الانتهاء منها بداية عام ٢٠٢١ ، مشيراً إلى أنها تستهدف تقديم خدمات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة، ضمن مبادرة أنسنة المدن والتي تهدف لتحسين جودة الحياة في المدن وفقاً لرؤية 2030.

وقال الصفيان إن المشاريع التي تم تنفيذها حققت نتائج إيجابية عديدة من خلال استخدام المسارات الإرشادية والتحذيرية والتنقل بين تقاطعات الشوارع والأماكن العامة بكل سهولة عن طريق إشارات المشاة ومنحدرات الأرصفة ومعابر المشاة من قبل ذوي الإعاقة.

وأشار المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية الى أن المشاريع تضمنت تنفيذ معاير الوصول الشامل بالمنطقة الشرقية، والأعمال الخاصة بخدمات كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والإعاقة الحركية، وتم تنفيذها بأماكن متفرقة بحاضرة الدمام (المنطقة المركزية بوسط الدمام – طريق الخليج العربي بشرق الدمام – الواجهة البحرية بالخبر)، وتهدف هذه المشاريع الى تقديم خدمة خاصة وشاملة لأهالي وزوار المنطقة الشرقية عن طريق تنفيذ مسارات إرشادية وتركيب بلاطات تحذيرية ذات نتوءات حسية يتعلمها المشاة معاقي البصر ويتحسسونها بأقدامهم أو بالعصا فيتنبهون للمخاطر القادمة .

هذا بالإضافة الى تركيب إشارات مرورية ضوئية مزودة بوسائل التنبيه للتقاطعات ومعابر المشاة لذوي الإعاقة البصرية لإرشادهم عن حالة التقاطع، وأيضا تكون هذه الإشارات متاحة وسهلة الوصول لذوي الإعاقة الحركية أثناء العبور، فيما تم تنفيذ مسارات وممرات ومنحدرات للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وكبار السن وفقاً للاشتراطات الخاصة بالمعاقين، ووضع لوحات إرشادية يراعى في تصميمها واختيار أماكنها البساطة والوضوح وأن تكون في مستوى النظر ليسهل قراءتها ورؤيتها، وكذلك وضع العلامات الخاصة بذوي الإعاقة في أماكن وجود الخدمات الخاصة بهم في المباني العامة والخاصة والمرافق العامة.

وقال المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان بأنه تم تخصيص أعداد من مواقف السيارات لذوي الإعاقة، حيث تم الانتهاء حاليا من عمل مسارات ذوي الإعاقة البصرية و عمل عدة معابر أرضية وعلوية على امتداد طريق الخليج العربي بالدمام منها معبرين كبيرين يصلون ما بين جانبي طريق الخليج بما تحويه من منحدرات للمعاقين حركيا ومصدات للسيارات وإشارات، كما تم تركيب عدد من المقاعد والحاويات على امتداد الواجهة البحرية بالدمام.

وفي الواجهة البحرية بالخبر، تم الانتهاء من عمل جميع مسارات ذوي الإعاقة البصرية وعمل عدة معابر أرضية وعلوية بساحات المواقف وتركيب مصدات السيارات بها, وتم تركيب عدد من المقاعد والحاويات على امتداد الواجهة.

وفي حي الدواسر بالمنطقة المركزية بالدمام، تم عمل مسارات ذوي الإعاقة البصرية في شارعي الثالث عشر والرابع عشر والشوارع الجانبية للمنطقة بالكامل وعمل عدة معابر أرضيه وعلويه في أماكن متعددة من المنطقة وتركيب الإشارات الضوئية لها، وتم زيادة عدد من المواقف العادية ومواقف لذوي الإعاقة في الشوارع السكنية والحيوية بالحي.

وزاد الصفيان: أن مبادرة مشاريع تنفيذ الوصول الشامل تشمل المنطقة المركزية بوسط الدمام – طريق الخليج العربي بالدمام – الواجهة البحرية بالخبر، وتهدف هذه المشاريع إلى تقديم خدمة خاصة وشاملة لذوي الإعاقة وكبار السن، ومتوقع الانتهاء منها مطلع عام ٢٠٢١.