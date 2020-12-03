احدث الأخبار

تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إنجاز مشاريع الوصول الشامل مطلع عام ٢٠٢١
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يكلف الدربشي مديرًا لادارة التشغيل و الصيانة بإمارة المنطقة
منطقة جازان
 الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
 الغذاء والدواء : 96% من منتجات متاجر بيع الحلويات مطابقة للمواصفات
أبرز المواد
 المياه الوطنية : توقيع أول عقود الإدارة للتشغيل والصيانة مع تحالف سعودي فرنسي فلبيني
أبرز المواد
 أمير نجران يستقبل مدير شرطة المنطقة
منطقة نجران
 الفضلي يدشِّن صندوق البيئة و 5 مراكز بيئية للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية والتنوع الإحيائي بالمملكة
أبرز المواد
 وزارة العدل والمديرية العامة للسجون تتوسعان في المحاكمة عن بعد شملت 80 سجناً و71 محكمة
أبرز المواد
 الجزائية : القتل لقاتل رجلَي أمن.. والسجن لـ11 متهماً بالإرهاب
أبرز المواد
تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة

تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة

أبرز المواد
أمانة الشرقية: إنجاز مشاريع الوصول الشامل مطلع عام ٢٠٢١

أمانة الشرقية: إنجاز مشاريع الوصول الشامل مطلع عام ٢٠٢١

المنطقة الشرقية
رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”

رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”

أبرز المواد
الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة

الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة

منطقة الرياض

تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة

تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة
http://almnatiq.net/?p=927363
المناطق - واس

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات التقرير الربعي لمؤشرات سرعة الإنترنت وسرعة الوصول للمحتوى الرقمي في المملكة “مقياس”، والذي كشف في نسخة الربع الثالث من العام الجاري، عن تسجيل شركة “موبايلي” لأفضل سرعة وصول لمحتوى تطبيقات التواصل الاجتماعي: (فيس بوك، وإنستقرام، وتويتر، وسناب شات)، فيما سجلت شركة الاتصالات السعودية STC أفضل سرعة وصول لبرنامج (واتساب).
كما تصدرت شركة “موبايلي” قائمة سرعة الوصول لتطبيقات الاجتماعات المرئية الأكثر استخدامًا في المملكة بعد تسجيلها لأفضل سرعة وصول لتطبيقات (ويبكس، زوم، مايكروسفت تيمز)، في الوقت الذي سجلت فيه شركة الاتصالات السعودية STC أفضل سرعة وصول لبرنامج (جوجل ميت).
وحول الوصول للألعاب الإلكترونية الأكثر استخدامًا في المملكة، فقد سجلت شركة زين أفضل زمن وصول لألعاب (فورت نايت، أبيكس ليجندز، دوتا 2)، وسجلت شركة موبايلي أفضل زمن وصول لألعاب (فيفا 20، ليغ أوف ليجيندز).
يذكر أن “هيئة الاتصالات” تسعى من خلال نشر تقرير “مقياس” بشكل ربعي إلى تعزيز التنافسية بين المشغلين لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين؛ عبر رفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.

روابط ذات صلة

رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”

رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”
الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة

الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة
الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*