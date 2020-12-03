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إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي

إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي
http://almnatiq.net/?p=927377
المناطق - وكالات

أعلنت إدارة أجهزة الطوارئ البريطانية، الخميس، أن عناصر الإطفاء والإنقاذ يستجيبون لبلاغ عن انفجار “هائل” بميناء بالقرب من مدينة بريستول الواقعة جنوب غربي إنجلترا.

وقال جهاز الإطفاء والإنقاذ في أفون، إنه تم الاتصال به بشأن الانفجار المبلغ عنه، الواقع في أفون ماوث الخميس، وانضم إليه في الموقع عناصر من شرطة أفون وسومرست، ومسعفون من خدمة الإسعاف في الجنوب الغربي.

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية، فقد تسبب الانفجار بوقوع عدة إصابات.

وأظهرت صور عرضتها الشبكة البريطانية، سيارات شرطة وإطفاء وطائرة هليكوبتر، في موقع الحادث، إلى جانب تصاعد للدخان.

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