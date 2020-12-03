محافظ الخفجي يدشن مبادرة لنجعلها خضراء بمركز أبرق الكبريت.

الخفجي - المناطق

دشن محافظ الخفجي الأستاذ محمد بن سلطان الهزاع ويرافقه رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني مبادرة لنجعلها خضراء بمركز ابرق الكبريت والتي تأتي إمتدادا للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في العام الماضي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤ هـ. حيث وجه يحفظه الله في حينه أن تمتد هذه الحملة على كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية .

وقد قامت بلدية محافظة الخفجي بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ومشاركة المجلس البلدي بالمحافظة حيث قام محافظ الخفجي بغرس أول شجرة من الأشجار البرية والبدء بإنطلاق الحملة.

وأكد الهـزاع إلى ضرورة الحرص على استدامة الحملة وتعظيم أثرها ورفع نسبة معدل الأشجار في المحافظة والمراكز التابعة لها مؤكداً على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في تحقيق أهداف الحملة .

وأوضح رئيس البلدية أنه بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة حيث سيتم زراعة 12000 شجرة من الأشجار البرية خلال هذه المبادرة للتساهم في الحد من زحف الرمال وزيادة نسبة الفرد بالرقعة الخضراء وتحسين المشهد البيئي والحفاظ عليه ومكافحة مصادر التلوث ونشر ثقافة الوعي بين كافة شرائح المجتمع بأهمية التشجير والمحافظة عليها.

وقدم الحميداني شكره وتقديره لسعادة المحـافظ على ما يقدمه من جهود بالوقوف على مثل هذه المبادرات التي تخدم المحافظة, كما قدم شكره أيضاً لوزارة البيئة والمياه والزراعة ولأعضاء المجلس البلدي, لمشاركتهم بزيادة الرقعة الخضراء ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضرى ، وأهاب بالجميع على ضرورة الأهتمام بالنظافة, وعدم العبث بالمرافق العامة في الحدائق والواجهة البحرية لتظل متنفساً وينعم بها الجميع.