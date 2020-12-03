أبها يجدد جراح النصر

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خسر فريق النصر من مضيفه أبها اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر بدأ بالتسجيل عن طريق اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة 18 من عمر اللقاء، قبل أن يُعادل النتيجة لفريق أبها لاعبه كارلوس ستراندبيرج عند الدقيقة 54، وفي الدقيقة 69 عاد اللاعب كارلوس ستراندبيرج ليُعزز نتيجة التقدم لفريق أبها بهدفٍ ثان تنتهي به المباراة بانتصار لأصحاب الأرض.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أبها للنقطة السابعة بالمركز الحادي عشر ، فيما تجمّد رصيد النصر عند رصيده السابق بـ 3 نقاط مُحتلًا المركز الخامس عشر .