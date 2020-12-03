احدث الأخبار

أبها يجدد جراح النصر
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يدشن مبادرة لنجعلها خضراء بمركز أبرق الكبريت.
المنطقة الشرقية
 إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي
أبرز المواد
 “تغير قواعد اللعبة”.. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تُعقم وتطيِّب الكعبة المشرفة ١٠ مرات يوميًا
محليات
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة النسائية التنموية بالقصيم وجمعية أسرة
منطقة القصيم
 تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إنجاز مشاريع الوصول الشامل مطلع عام ٢٠٢١
المنطقة الشرقية
 رئيس هيئة الترفيه يطلق مبادرة “أفكار الترفيه”
أبرز المواد
 الدفاع المدني يحذر من حالة مطرية على 9 مناطق بالمملكة
منطقة الرياض
 أمير منطقة جازان يكلف الدربشي مديرًا لادارة التشغيل و الصيانة بإمارة المنطقة
منطقة جازان
 الصحة: انخفاض ملموس في الحالات النشطة والحرجة وتسجيل(230) حالة مؤكدة وتعافي (368) حالة خلال الـ24 ساعة الماضية
أبرز المواد
أبها يجدد جراح النصر

أبها يجدد جراح النصر

أبرز المواد
محافظ الخفجي يدشن مبادرة لنجعلها خضراء بمركز أبرق الكبريت.

محافظ الخفجي يدشن مبادرة لنجعلها خضراء بمركز أبرق الكبريت.

المنطقة الشرقية
إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي

إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي

أبرز المواد
“تغير قواعد اللعبة”.. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا

“تغير قواعد اللعبة”.. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا

أبرز المواد

أبها يجدد جراح النصر

أبها يجدد جراح النصر
http://almnatiq.net/?p=927385
المناطق - الرياض

خسر فريق النصر من مضيفه أبها اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
النصر بدأ بالتسجيل عن طريق اللاعب أيمن يحيى عند الدقيقة 18 من عمر اللقاء، قبل أن يُعادل النتيجة لفريق أبها لاعبه كارلوس ستراندبيرج عند الدقيقة 54، وفي الدقيقة 69 عاد اللاعب كارلوس ستراندبيرج ليُعزز نتيجة التقدم لفريق أبها بهدفٍ ثان تنتهي به المباراة بانتصار لأصحاب الأرض.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق أبها للنقطة السابعة بالمركز الحادي عشر ، فيما تجمّد رصيد النصر عند رصيده السابق بـ 3 نقاط مُحتلًا المركز الخامس عشر .

روابط ذات صلة

إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي

إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي
“تغير قواعد اللعبة”.. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا

“تغير قواعد اللعبة”.. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا
تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة

تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*