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أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

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أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
http://almnatiq.net/?p=927400
المناطق - فتحيه العبدالله

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الاربعاء 17/04/1442هـ، 976 جولة رقابية، و3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها رصد 24 مخالفة، تضمّنت 19 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية، و5 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت فرق النظافة برفع (8154) طن من النفايات، وإزالة (5573) متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

في حين قامت فرق صحة البيئة ( الإصحاح البيئي ) بغسل وتطهير وتعقيم (739) موقعاً، بمشاركة (471) فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وذلك باستخدام (145542) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات.

وأكدت الأمانة استمرار متابعة كافة الأسواق والمنشآت الغذائية والتجارية لتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق خطة الأمانة.

هذا وتستقبل الأمانة كافة البلاغات على المخالفات من خلال مركز 940 لمعالجتها، مهيبة بضرورة التعاون معها في الإبلاغ عن مخالفات لهدف تصحيحها لسلامة الجميع

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