احدث الأخبار

إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
 شروط جديدة لاستخدام “واتساب”.. والرفض يعني “توديع التطبيق”
أبرز المواد
 ليبيا.. بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية
أبرز المواد
 وزارة التعليم تشارك في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19”
أبرز المواد
 أبها يجدد جراح النصر
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يدشن مبادرة لنجعلها خضراء بمركز أبرق الكبريت.
المنطقة الشرقية
 إصابات في انفجار هائل بميناء إنجليزي
أبرز المواد
 “تغير قواعد اللعبة”.. الصحة العالمية تزف بشرى لقاحات كورونا
أبرز المواد
 شؤون الحرمين تُعقم وتطيِّب الكعبة المشرفة ١٠ مرات يوميًا
محليات
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة النسائية التنموية بالقصيم وجمعية أسرة
منطقة القصيم
 تقرير «مقياس» يكشف عن سرعات مقدمي الخدمة في الوصول لأبرز وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب والتطبيقات في المملكة
أبرز المواد
إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

أبرز المواد
أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية

المنطقة الشرقية
شروط جديدة لاستخدام “واتساب”.. والرفض يعني “توديع التطبيق”

شروط جديدة لاستخدام “واتساب”.. والرفض يعني “توديع التطبيق”

أبرز المواد
ليبيا.. بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

ليبيا.. بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

أبرز المواد

إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=927403
المناطق - وكالات

تجاوزت إيران، الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء “كوفيد-19″، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن بلادها سجلت مليونا و3 آلاف و494 إصابة منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير.

وأسفرت جائحة كورونا عن وفاة 49 ألفا و348 شخصا في إيران، وفق الأرقام الرسمية التي تعتبرها الحكومة نفسها بأنها أدنى من الواقع، لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 358 شخصا إضافيا، وسجلت 13922 إصابة جديدة، بحسب ما نقلت فرانس برس عن المسؤولة الإيرانية.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة بـكورونا في إيران إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، إذ أن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر 400 حالة في اليوم.

روابط ذات صلة

شروط جديدة لاستخدام “واتساب”.. والرفض يعني “توديع التطبيق”

شروط جديدة لاستخدام “واتساب”.. والرفض يعني “توديع التطبيق”
ليبيا.. بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية

ليبيا.. بدء التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية
وزارة التعليم تشارك في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19”

وزارة التعليم تشارك في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار “إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*