إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

المناطق - وكالات

تجاوزت إيران، الخميس، عتبة المليون إصابة بوباء “كوفيد-19″، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، سيما سادات لاري.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، أن بلادها سجلت مليونا و3 آلاف و494 إصابة منذ الإعلان عن أولى الحالات في فبراير.

وأسفرت جائحة كورونا عن وفاة 49 ألفا و348 شخصا في إيران، وفق الأرقام الرسمية التي تعتبرها الحكومة نفسها بأنها أدنى من الواقع، لأسباب مرتبطة بعمليات الفحص.

وخلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، توفي 358 شخصا إضافيا، وسجلت 13922 إصابة جديدة، بحسب ما نقلت فرانس برس عن المسؤولة الإيرانية.

ومنذ أيام، يتجه العدد اليومي للوفيات الجديدة بـكورونا في إيران إلى الانخفاض، وفق الأرقام الرسمية، إذ أن متوسطها فاق خلال شهر نوفمبر 400 حالة في اليوم.