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أمين تبوك يوقع عقدين لمشروعات خدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت الـ 52 مليون ريال

أمين تبوك يوقع عقدين لمشروعات خدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت الـ 52 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=927409
المناطق - تبوك

وقع أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ اليوم عقدين لمشروعات خدمية بمدينة تبوك تجاوزت الـ 52 مليون ريال.
وأوضح آل محفوظ أن العقد الأول يتضمن استكمال وتشغيل نفق تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الملك عبد الله بتبوك بقيمة تجاوزت ال 47 مليون ريال والعقد الثاني مشروع أنسنة المدن وانشاء ممرات للمشاة ودورات مياه في الحدائق العامة بالمدينة تجاوزت الـ4 ملايين ريال وتسعى الأمانة لتوفير جميع الخدمات البلدية وتقديمها بكفاءة عالية خدمة لسكان المنطقة وزوارها

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