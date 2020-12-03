اختتام فعاليات “الأسبوع العالمي لريادة الأعمال” بجامعة تبوك

المناطق- تبوك:

اختتمت جامعة تبوك فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال التي استمرت لمدة خمسة أيام وأقيمت خلالها العديد من الأنشطة المتنوعة من خلال عقد لقاءات وورش عمل ودورات تدريبية وندوات بحضور تجاوز الـ 2000 مشترك تحت رعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي.وشارك في فعاليات هذا الأسبوع متحدثون ومتخصصون في قطاع ريادة الأعمال على مستوى المملكة حيث تمت مناقشة الموضوعات المهمة والثرية في ريادة الأعمال لجميع الطلاب والطالبات والمهتمين وذلك عبر طرح دورات تدريبية مثل “الإدارة المالية” وأيضا “كيفية تحويل الأفكار إلى واقع وكيفية صناعة الامتياز التجاري للمنشأة التجارية وإمكانية تحويل الاسم التجاري المحلي إلى براند متخصص وعلامة تجارية إقليمية ودولية.