خيرية نجران تبدأ في تنفيذ مشروع كسوة الشتاء بإجمالي 100 ألف

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بدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران في تنفيذ مشروع كسوة الشتاء على جميع المستفيدين من الجمعية يحتوي المشروع على البطانيات والحقيبة الشتوية والدفايات والسلال الغذائية المتكاملة، وتسعى الجمعية إلى تنفيذ هذا المشروع سنوياً اثناء حلول فصل الشتاء بتوزيع كسوة الشتاء بمقر الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية خلال الفترة الصباحية والمسائية للمستفيدين الرسمين المسجلين بالجمعية.

واوضح مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده عطيف أن الجمعية بدأت في التوزيع على المستفيدين الرسمين المسجلين، وان المستفيدين من المشروع بلغ عددهم 1580 اسرة، وعدد البطانيات والحقائب الشتوية 1000، والدفايات 580 دفاية، حيث بلغت التكلفة الاجمالية للمشروع 100.500 ريال.

وأضاف عطيف أن المشروع يهدف الى بث روح التكافل والترابط الاسري بين افراد المجتمع، وادخال البهجة والسرور الى بيوت المحتاجين في مثل هذه المواسم، وتخفيف المعاناة عن ارباب الاسر المحتاجة بتحمل جزء من متطلبات الاسرة الأساسية ، وان الجمعية تعمل على إيصال جميع خدماتها إلى جميع المستفيدين والوقوف مع الأسر التي تحتاج إلى المساعدة، وتعمل على إيصالها لمن يتعذر عليه الوصول لمقر الجمعية حيث يتم تنفيذ كسوة الشتاء ضمن المشروعات الخيرية التي تنفذها الجمعية لخدمة المستفيدين وعابري السبيل.