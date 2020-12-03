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‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

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‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
http://almnatiq.net/?p=927432
المناطق - الرياض

زار معالي رئيس هيئة الأركان العامة وعضو مجلس أمناء مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له يوم أمس، مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية وكان في استقباله مدير عام المركز الدكتور سامي بن محمد الحميدي.
وأطلع معاليه خلال الزيارة على أحدث الإبتكارات التقنية والأنظمة الدفاعية التي يتم إنتاجها بمعامل ومختبرات المركز.

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