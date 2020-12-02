مركز التأهيل الشامل بحائل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويكرّم أحوال المنطقة

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نظم مركز التأهيل الشامل بحائل في مقر حديقة المركز ، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة حضرها مساعد مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحائل احمد الزامل ومساعد مدير الفرع للعمليات ياسر الدوش ومدير مركز التأهيل الشامل نايف الضحوي ونزلاء المركز من ذوي الإعاقة.

واشتمل الحفل على العديد من الفقرات والفعاليات المنوعة منها فيلم وثائقي عن مركز التأهيل ومايقوم به من أعمال وما يقدمه للأشخاص ذوي الإعاقة من خدمات اجتماعية وطبية وبرامج وأنشطة، كما قدمت فرقة سلمى الترفيهية عدد من الانشطة الترويحية للنزلاء وكذلك تعاون وسمي للرحلات البرية الذي وفر مشكور كافة التجهيزات للاحتفال

وختم الحفل في تكريم مدير اداره الاحوال بمنطقة حائل ازاء خدمه النزلاء باستخراج الهويه الوطنيه لهم في بادرة أكثر من ايجابية.

وقدمت ادارة المركز شكرها لاهتمام ودعم مدير عام الفرع بحائل الاستاذ فريح العياد ومساعديه لرعايتهم هذا الاحتفال، وكافة الحضور من مسؤولين وأولياء أمور على مشاركتهم أبنائهم وإخوانهم هذه الاحتفالية التي تُعنى بهذه الفئة لدعمهم وتحفيزهم،

مبيناً أن المركز دأب بشكل سنوي على الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بحكم تخصصه في رعاية وتأهيل هذه الفئة الغالية من المجتمع.