احدث الأخبار

الإثارة تتواصل في الصقور: 192 صقاراً يتنافسون على 6 أشواط غداً
أبرز المواد
 مركز التأهيل الشامل بحائل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويكرّم أحوال المنطقة
منطقة حائل
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
أبرز المواد
 خيرية نجران تبدأ في تنفيذ مشروع كسوة الشتاء بإجمالي 100 ألف
منطقة نجران
 إغلاق 3 محلات وضبط عدد من المخالفات في رجال ألمع
منطقة عسير
 اختتام فعاليات “الأسبوع العالمي لريادة الأعمال” بجامعة تبوك
منطقة تبوك
 شركة البحر الأحمر للتطوير تمنح عقدًا لبناء مبانٍ لموظفيها في مدينتهم السكنية التي ستحتضن 14 ألف موظف وموظفة
أبرز المواد
 المملكة تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210
أبرز المواد
 أمين تبوك يوقع عقدين لمشروعات خدمية بالمنطقة بقيمة تجاوزت الـ 52 مليون ريال
منطقة تبوك
 “السعودية للكهرباء” تحصل على أول تصنيف بلاتيني للأفكار الإبداعية في المملكة من جمعية الأفكار البريطانية
أبرز المواد
 إيران تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ (976) جولة رقابية وترصد (24) مخالفة للتدابير الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية
المنطقة الشرقية
الإثارة تتواصل في الصقور: 192 صقاراً يتنافسون على 6 أشواط غداً

الإثارة تتواصل في الصقور: 192 صقاراً يتنافسون على 6 أشواط غداً

أبرز المواد
مركز التأهيل الشامل بحائل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويكرّم أحوال المنطقة

مركز التأهيل الشامل بحائل يحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة ويكرّم أحوال المنطقة

منطقة حائل
‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

أبرز المواد
خيرية نجران تبدأ في تنفيذ مشروع كسوة الشتاء بإجمالي 100 ألف

خيرية نجران تبدأ في تنفيذ مشروع كسوة الشتاء بإجمالي 100 ألف

منطقة نجران

الإثارة تتواصل في الصقور: 192 صقاراً يتنافسون على 6 أشواط غداً

الإثارة تتواصل في الصقور: 192 صقاراً يتنافسون على 6 أشواط غداً
http://almnatiq.net/?p=927446
المناطق_الرياض

تتواصل غداً الإثارة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يقام خلال المدة من 28 نوفمبر إلى 12 ديسمبر الحالي بأرض المهرجان بمَلهم شمال الرياض، وذلك من خلال منافسات اليوم السادس لمسابقة الملوّاح (الدعو) 400 متر، إذ يتنافس 192 صقاراً على 6 أشواط .
ويتوقع أن تأتي منافسات الغد مشتعلة بالحماس حيث سيكون للمحترفين النصيب الأكبر بأربعة أشواط وهي :قرموشة جير فرخ محترفين سعوديين وتقام بمشاركة 12 صقاراً، وشوط قرموشة جير قرناس محترفين سعوديين ويشارك فيه 15 صقاراً، وشوط جير بيور فرخ محترفين سعوديين ويشارك فيه 17 صقاراً، فيما ستكون المنافسة في جير بيور قرناس محترفين سعوديين بين 18 صقاراً.
وسيتبارى المُلاك السعوديون على شوطين أحدهما على فئة قرموشة جير فرخ ويقام بمشاركة 61 مالكاً سعودياً، فيما يتنافس 69 مالكاً سعودياً على شوط قرموشة جير قرناس مُلاك سعوديين.
ويكرم نادي الصقور السعودي (الجهة المنظمة للمهرجان) الفائزين العشرة الأوائل من كل شوط يومياً، ، فيما يتأهل السبعة الأوائل من كل شوط للمشاركة بالأشواط النهائية تحت اسم “كأس الملك عبدالعزيز”، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.
يذكر أن نادي الصقور كان قد أعلن عن تخصيص أكثر من 22,7 مليون ريال جوائز نقدية للفائزين في مسابقتي الملواح والمزاين، التي تقام ضمن فعاليات المهرجان، تبلغ قيمة جوائز “الملواح” فيها 18,5 مليون ريال، فيما خصصت جوائز للمزاين بنحو 4,2 مليون ريال.

روابط ذات صلة

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية

‏رئيس هيئة الأركان العامة يزور مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية
شركة البحر الأحمر للتطوير تمنح عقدًا لبناء مبانٍ لموظفيها في مدينتهم السكنية التي ستحتضن 14 ألف موظف وموظفة

شركة البحر الأحمر للتطوير تمنح عقدًا لبناء مبانٍ لموظفيها في مدينتهم السكنية التي ستحتضن 14 ألف موظف وموظفة
المملكة تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

المملكة تشارك في أعمال المجلس التنفيذي لليونسكو بنسخته 210

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*