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نائب أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني

نائب أمير الرياض يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني
http://almnatiq.net/?p=927462
المناطق_الرياض

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض التهنئة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة يومها الوطني.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه مساء اليوم, بالشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة.
وأعرب سموه خلال الاتصال عن تهنئته باليوم الوطني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والشعب الإماراتي الشقيق, راجياً لهم مزيدا من التقدم والازدهار، ومنوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

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