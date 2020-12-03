جامعة الحدود الشمالية تنظّم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

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افتتح رئيس جامعة الحدود الشمالية الدكتور محمد بن يحيى الشهري، اليوم فعالية توعوية تزامنًا مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي نظمته عمادة شؤون الطلاب وقدمه طلبة من ذوي الإعاقة بالجامعة عن بعد.

وأكد رئيس الجامعة على المسؤولين في الجامعة ضرورة الاهتمام بهم وتوفير جميع الإمكانات المتاحة التي تساعدهم في دراستهم الجامعية.

وأشار إلى أن مشاركة الجامعة بهذه الفعالية تاتي تعزيزاً لدورها في خدمة المجتمع والتوعية بقضاياه الإنسانية، ومساعدة الطلبة ذوي الإعاقة من خلال تأهيلهم ومراعاة ظروف هذه الفئة الغالية وكيفية التعامل معها وتطوير قدراتها ومهاراتها لدمجها في المجتمع .