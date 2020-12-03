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3 رؤساء أمريكيين سيتلقون لقاح «كورونا» علانية

3 رؤساء أمريكيين سيتلقون لقاح «كورونا» علانية
Former U.S. Presidents, from left, Barack Obama, George Bush and Bill Clinton greet spectators on the first tee before the first round of the Presidents Cup at Liberty National Golf Club in Jersey City, N.J., Thursday, Sept. 28, 2017. (AP Photo/Julio Cortez)
http://almnatiq.net/?p=927480

أفادت شبكة CNN، اليوم (الخميس)، بأن الرؤساء الأمريكيين السابقين، جورج بوش الابن، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، أعلنوا عن استعدادهم للتطعيم العلني ضد فايروس «كورونا» المستجد.

وذكرت القناة، أن بوش وكلينتون وأوباما يأملون في أن تساهم الحملة الإعلامية في تعزيز الثقة بسلامة وفعالية اللقاح، وتشكل رسالة قوية للجمهور.

في وقت سابق، أعرب باراك أوباما عن رغبته في تصوير عملية تطعيمه باللقاح، وأوضح أنه بهذه الطريقة يأمل في إظهار مستوى ثقته في العلماء الأمريكيين.

وأبدى أوباما استعداده لتلقي لقاح «كورونا» في حال أكد مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنتوني فاوتشي أنه آمن للاستخدام.

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