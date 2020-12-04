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بعد مشاجرة مع زوجته.. رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف!

بعد مشاجرة مع زوجته.. رجل يمشي 450 كيلومترا دون توقف!
http://almnatiq.net/?p=927482
المناطق_الرياض

لم يجد رجل إيطالي من سكان مدينة كومو، طريقة للهروب بها من مشاجرة مع زوجته، سوى المشي على قدميه مدة أسبوع دون توقف، بحسب صحيفة «إيل ريستو ديل كارلينو» الإيطالية.

وأوقفت الشرطة الرجل البالغ 48 عاما في مدينة فانو بمقاطعة بيزارو أوربينو، قبل أن يكشف أنه قطع 450 كيلومترا مشيا للتخلص من التوتر بعد خلاف عائلي.

وأضاف أنه كان ينوي بلوغ مدينة سان جيوفاني روتوندو حيث قبر القديس بادري بيو.

وأشارت وسائل إعلام إيطالية إلى أن زوجته أبلغت الشرطة باختفائه، وفي اليوم التالي لتوقيفه سافرت إلى فانو لاصطحابه بعد أن دفعت عنه غرامة قدرها 400 يورو بسبب خرقه حظر التجول الليلي.

وقارن رواد شبكات التواصل الإيطالية بين قصة الرجل وفيلم Forrest Gump الأمريكي الذي يروي رحلة شخص ركض عبر ولايات أمريكية عديدة بعد أن شعر بالوحدة.

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