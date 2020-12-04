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لوشيسكو يكشف سر الفوز العريض على الفتح

لوشيسكو يكشف سر الفوز العريض على الفتح
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المناطق_الرياض

أعرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق الهلال، عن سعادته الغامرة بالفوز العريض الذي حققه أزرق الرياض على حساب ضيفه الفتح بثلاثية دون رد، في المباراة التي جرت اليوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشف لوشيسكو، في تصريحاتٍ تلفزيونيةٍ، سر الفوز الكبير على النموذجي، بالإشارة إلى أنه توقَّع أسلوب لعب الفتح في المباراة، من خلال الضغط على الهلال؛ الأمر الذي أدى إلى عدم ظهور الزعيم بشكل جيد خلال ربع الساعة الأولى من المباراة.

وأشاد الروماني بأداء المنافس رغم الخسارة؛ حيث يعد من أكثر الفرق المنظمة في المسابقة، معقبًا: «الفتح ينجح في الضغط العالي بشكل مميز، ودائمًا يسبب المشاكل، لكن اليوم نجحنا في تسيير المباراة كما أردنا، وهدف عمر خربين منحنا الثقة».

وأضاف مدرب الهلال: «يجب أن تعم الثقة جميع عناصر الفريق من أجل تقديم الأفضل، وتحقيق ما هو مطلوب منهم داخل الملعب، ونستهدف دائمًا التطوير من مباراة إلى أخرى، وهذا يتطلب الكثير من العمل والإرادة».

واعترف رازفان أنه يتبع عملية التدوير بين اللاعبين؛ حيث يمنح الجميع الفرصة للمشاركة في الانتصارات، لتعزيز الثقة لدى كل لاعب عبر الشعور بالأهمية، لكن هذا لا يمنع أن الفريق يعاني من الإرهاق الشديد.

ولفت إلى أن خوض مباراتي ديربي أمام النصر خلال 5 أيام، وضغط روزنامة الدوري؛ أمر يشكل ضغطًا بدنيًّا وذهنيًّا كبيرًا على التشكيل الأساسي، وهو ما يبرز الحاجة لكل اللاعبين في الوقت الحالي.

وأكمل الروماني: «سعيد وراضٍ عن أداء الفريق.. لم نصل إلى الهدف المطلوب بعدُ، وينتظرنا عمل أكبر في الفترة المقبلة، خاصةً أن شهر ديسمبر سيكون حافلًا بالمباريات، وعلينا أن نكون مركزين أكثر من أجل مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في جميع البطولات».

وكال لوشيسكو المديح للحارس الثالث عبدالله الجدعاني، بعدما قدم أداءً جيدًا أمام الفتح وحافظ على نظافة الشباك، ليوثق جدارته بحراسة مرمى الفريق في ظل إصابة الثنائي عبدالله المعيوف وحبيب الوطيان.

وواصل فريق الهلال التغريد خارج السرب، بعدما أمطر شباك ضيفه الفتح بثلاثية دون رد، في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب الملك فهد الدولي، لحساب منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي لكرة القدم.

وحملت المباراة عودة متوسط الميدان الدولي عبدالله عطيف، بعد غياب طويل دام نحو 10 أشهر بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعدما دخل أرض الميدان بدلًا من سلمان الفرج، قبل 9 دقائق من نهاية المباراة.

وخطف الهلال صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من بين أنياب الشباب، برصيد 16 نقطة، فيما تجمد عداد الفتح عن النقطة العاشرة ليبقى في المركز الرابع، بفارق الأهداف فقط أمام الرائد.

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